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Vide grenier de Saints-Geosmes Saints-Geosmes

Vide grenier de Saints-Geosmes Saints-Geosmes

Vide grenier de Saints-Geosmes Saints-Geosmes dimanche 24 mai 2026.

Adresse : Centre du village

Ville : 52200 Saints-Geosmes

Département : Haute-Marne

Début : dimanche 24 mai 2026

Fin : dimanche 24 mai 2026

Tarif : 0 0 Gratuit Entrée libre

Saints-Geosmes

Vide grenier de Saints-Geosmes

Centre du village Saints-Geosmes Haute-Marne

Tarif : 0 – 0 – EUR

Gratuit
Entrée libre

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-24
fin : 2026-05-24

Date(s) :
2026-05-24

Tout public
Fête foraine, animation, buvette et restauration sur place.   .

Centre du village Saints-Geosmes 52200 Haute-Marne Grand Est +33 6 72 64 95 72 

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English :

L’événement Vide grenier de Saints-Geosmes Saints-Geosmes a été mis à jour le 2026-04-09 par Agence d’Attractivité de la Haute-Marne

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