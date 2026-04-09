Saints-Geosmes

Vide grenier de Saints-Geosmes

Centre du village Saints-Geosmes Haute-Marne

Tarif : 0 – 0 – EUR

Gratuit

Entrée libre

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-24

fin : 2026-05-24

Date(s) :

2026-05-24

Tout public

Fête foraine, animation, buvette et restauration sur place. .

Centre du village Saints-Geosmes 52200 Haute-Marne Grand Est +33 6 72 64 95 72

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English :

L’événement Vide grenier de Saints-Geosmes Saints-Geosmes a été mis à jour le 2026-04-09 par Agence d’Attractivité de la Haute-Marne