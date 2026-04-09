Vide grenier de Saints-Geosmes Saints-Geosmes
Vide grenier de Saints-Geosmes Saints-Geosmes dimanche 24 mai 2026.
Saints-Geosmes
Vide grenier de Saints-Geosmes
Centre du village Saints-Geosmes Haute-Marne
Tarif : 0 – 0 – EUR
Gratuit
Entrée libre
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-24
fin : 2026-05-24
Date(s) :
2026-05-24
Tout public
Fête foraine, animation, buvette et restauration sur place. .
Centre du village Saints-Geosmes 52200 Haute-Marne Grand Est +33 6 72 64 95 72
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
L’événement Vide grenier de Saints-Geosmes Saints-Geosmes a été mis à jour le 2026-04-09 par Agence d’Attractivité de la Haute-Marne
À voir aussi à Saints-Geosmes (Haute-Marne)
- SENTIER DE DECOUVERTE DE LA SOURCE DE LA MARNE Saints-Geosmes Haute-Marne 1 mai 2026
- VOIE VERTE BOUCLE N° 1 Saints-Geosmes Haute-Marne 1 mai 2026
- CIRCUIT DE DECOUVERTE DE BALESMES Saints-Geosmes Haute-Marne 1 mai 2026
- VOIE VERTE BOUCLE N° 3 et 4 Saints-Geosmes Haute-Marne 1 mai 2026
- CIRCUIT DE DECOUVERTE DE SAINTS-GEOSMES Saints-Geosmes Haute-Marne 1 mai 2026