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Visite thématique à Balesmes un village et son église, entre Marne et canal Saints-Geosmes

Visite thématique à Balesmes un village et son église, entre Marne et canal Saints-Geosmes

Visite thématique à Balesmes un village et son église, entre Marne et canal Saints-Geosmes samedi 6 juin 2026.

Adresse : Rendez-vous devant l'église

Ville : 52200 Saints-Geosmes

Département : Haute-Marne

Début : samedi 6 juin 2026

Fin : samedi 6 juin 2026

Tarif : 0 0 Gratuit Entrée libre

Saints-Geosmes

Visite thématique à Balesmes un village et son église, entre Marne et canal

Rendez-vous devant l’église Saints-Geosmes Haute-Marne

Tarif : 0 – 0 – EUR

Gratuit
Entrée libre

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-06
fin : 2026-06-06

Date(s) :
2026-06-06

Tout public
Flânez dans Balesmes, entre pierres anciennes et reflets de la Marne, où chaque ruelle murmure une histoire. Son église médiévale, marquée par l’influence des évêques de Langres, veille sur un village intimement lié à la rivière.   .

Rendez-vous devant l’église Saints-Geosmes 52200 Haute-Marne Grand Est  

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English :

L’événement Visite thématique à Balesmes un village et son église, entre Marne et canal Saints-Geosmes a été mis à jour le 2026-04-10 par Agence d’Attractivité de la Haute-Marne

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