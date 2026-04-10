Saints-Geosmes

Visite thématique à Balesmes un village et son église, entre Marne et canal

Rendez-vous devant l’église Saints-Geosmes Haute-Marne

Tarif : 0 – 0 – EUR

Gratuit

Entrée libre

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-06

fin : 2026-06-06

Date(s) :

2026-06-06

Tout public

Flânez dans Balesmes, entre pierres anciennes et reflets de la Marne, où chaque ruelle murmure une histoire. Son église médiévale, marquée par l’influence des évêques de Langres, veille sur un village intimement lié à la rivière. .

Rendez-vous devant l’église Saints-Geosmes 52200 Haute-Marne Grand Est

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L’événement Visite thématique à Balesmes un village et son église, entre Marne et canal Saints-Geosmes a été mis à jour le 2026-04-10 par Agence d’Attractivité de la Haute-Marne