Vide-grenier de Simone, Place Simone de Beauvoir, Rennes

Informations pratiques

Vide-grenier de Simone Dimanche 13 septembre, 08h00 Place Simone de Beauvoir Ille-et-Vilaine

Gratuit

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-13T08:00:00+02:00 – 2026-09-13T18:00:00+02:00

Fin : 2026-09-13T08:00:00+02:00 – 2026-09-13T18:00:00+02:00

Le dimanche 13 septembre, la Place Simone de Beauvoir et la rue Cardinal Paul Gouyon accueilleront près de 450 exposant·es pour un grand vide-grenier en plein air. À l’intérieur de la Maison de Quartier La Touche, un vide-dressing d’une cinquantaine d’emplacements permettra de mettre à l’honneur la seconde main, la réutilisation et les modes de consommation plus durables.

Tout au long de la journée, habitants, familles, bénévoles, visiteurs du quartier et chineurs venus de toute la métropole pourront profiter d’une ambiance chaleureuse et festive. Buvette, restauration, rencontres et découvertes rythmeront cette journée portée par l’engagement d’une quarantaine de bénévoles.

Bien plus qu’un simple vide-grenier, cet événement est un rendez-vous populaire qui participe à l’animation de l’espace public, favorise les échanges entre habitants et contribue à faire vivre l’esprit de quartier qui caractérise La Touche depuis de nombreuses années.

Place Simone de Beauvoir Place Simone de Beauvoir, Rue cardinal Paul Gouyon Rennes 35000 Bourg l’Évesque – La Touche – Moulin du Comte Ille-et-Vilaine Bretagne [{« type »: « phone », « value »: « 0299544512 »}, {« type »: « email », « value »: « contact@mqlt.fr »}, {« type »: « link », « value »: « https://www.mqlt.fr »}]

Le dimanche 13 septembre, la Place Simone de Beauvoir et la rue Cardinal Paul Gouyon accueilleront près de 450 exposant·es pour un grand vide-grenier en plein air. À l’intérieur de la Maison de Quart… Brocante

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