Vide-grenier de Toutes-Aides Nantes

Date et horaire de début et de fin : 2026-09-20 09:00 – 18:00

Gratuit : oui Tout public

Rendez-vous le 20 septembre de 9h à 18h pour faire le plein de bonnes affaires.Les inscriptions sont ouvertes à Librairie ludique Cactus.???? Encore plus de vide-greniers !

Malakoff – Saint-Donatien Nantes 44100

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