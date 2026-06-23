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Vide-grenier de Toutes-Aides Nantes

Vide-grenier de Toutes-Aides Nantes

Vide-grenier de Toutes-Aides Nantes dimanche 20 septembre 2026.

Adresse : Place Victor Basch

Ville : 44100 Nantes

Département : Loire-Atlantique

Début : dimanche 20 septembre 2026

Fin : dimanche 20 septembre 2026

Heure de début : 09:00

Date et horaire de début et de fin : 2026-09-20 09:00 – 18:00
Gratuit : oui  Tout public 

Rendez-vous le 20 septembre de 9h à 18h pour faire le plein de bonnes affaires.Les inscriptions sont ouvertes à Librairie ludique Cactus.???? Encore plus de vide-greniers !

Malakoff – Saint-Donatien Nantes 44100
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