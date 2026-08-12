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AGENDA · Valaurie

Vide Grenier de Valaurie Place St Martin Valaurie

dimanche 4 octobre 2026 · Place St Martin · Valaurie

Informations pratiques

Début
dimanche 4 octobre 2026
Fin
dimanche 4 octobre 2026
Heure de début
08:00:00
Lieu
Place St Martin
Adresse
Place Alain Blanc
Ville
26230 Valaurie
Département
Drôme
Tarif
5 5 5 5€ les 4 mètres linéaires. Gratuit pour les habitants de Valaurie

Valaurie

Vide Grenier de Valaurie

Place St Martin Place Alain Blanc Valaurie Drôme

Tarif : 5 – 5 – 5 EUR

5€ les 4 mètres linéaires.
Gratuit pour les habitants de Valaurie

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-10-04 08:00:00
fin : 2026-10-04 16:00:00

Date(s) :
2026-10-04

Le Vide-Grenier de Valaurie arrive !
Le Comité des Fêtes de Valaurie vous donne rendez-vous le dimanche 4 octobre, de 8h à 16h, pour une journée placée sous le signe de la convivialité et des bonnes affaires !
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Place St Martin Place Alain Blanc Valaurie 26230 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes   comitedesfetes.valaurie@gmail.com

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English : Vide Grenier de Valaurie

The Valaurie Yard Sale is coming up!
The Valaurie Festival Committee invites you to join us on Sunday, October 4, from 8 a.m. to 4 p.m., for a day filled with fun and great deals!

L’événement Vide Grenier de Valaurie Valaurie a été mis à jour le 2026-08-12 par Office de Tourisme Communautaire Pays de Grignan et Enclave des Papes