Vide Grenier de Valaurie Place St Martin Valaurie

Informations pratiques

Valaurie

Vide Grenier de Valaurie

Place St Martin Place Alain Blanc Valaurie Drôme

Tarif : 5 – 5 – 5 EUR

5€ les 4 mètres linéaires.

Gratuit pour les habitants de Valaurie

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-10-04 08:00:00

fin : 2026-10-04 16:00:00

Date(s) :

2026-10-04

Le Vide-Grenier de Valaurie arrive !

Le Comité des Fêtes de Valaurie vous donne rendez-vous le dimanche 4 octobre, de 8h à 16h, pour une journée placée sous le signe de la convivialité et des bonnes affaires !

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Place St Martin Place Alain Blanc Valaurie 26230 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes comitedesfetes.valaurie@gmail.com

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English : Vide Grenier de Valaurie

The Valaurie Yard Sale is coming up!

The Valaurie Festival Committee invites you to join us on Sunday, October 4, from 8 a.m. to 4 p.m., for a day filled with fun and great deals!

L’événement Vide Grenier de Valaurie Valaurie a été mis à jour le 2026-08-12 par Office de Tourisme Communautaire Pays de Grignan et Enclave des Papes