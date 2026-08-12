Vide Grenier de Valaurie Place St Martin Valaurie
dimanche 4 octobre 2026 · Place St Martin · Valaurie
Informations pratiques
Valaurie
Vide Grenier de Valaurie
Place St Martin Place Alain Blanc Valaurie Drôme
Tarif : 5 – 5 – 5 EUR
5€ les 4 mètres linéaires.
Gratuit pour les habitants de Valaurie
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-10-04 08:00:00
fin : 2026-10-04 16:00:00
Date(s) :
2026-10-04
Le Vide-Grenier de Valaurie arrive !
Le Comité des Fêtes de Valaurie vous donne rendez-vous le dimanche 4 octobre, de 8h à 16h, pour une journée placée sous le signe de la convivialité et des bonnes affaires !
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Place St Martin Place Alain Blanc Valaurie 26230 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes comitedesfetes.valaurie@gmail.com
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English : Vide Grenier de Valaurie
The Valaurie Yard Sale is coming up!
The Valaurie Festival Committee invites you to join us on Sunday, October 4, from 8 a.m. to 4 p.m., for a day filled with fun and great deals!
L’événement Vide Grenier de Valaurie Valaurie a été mis à jour le 2026-08-12 par Office de Tourisme Communautaire Pays de Grignan et Enclave des Papes