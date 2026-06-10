Vide-grenier des amis de la Beleine Sarry dimanche 23 août 2026.

Sarry

Vide-grenier des amis de la Beleine

Place de l’Eglise Sarry Saône-et-Loire

Tarif : – – EUR

Gratuit

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-23 06:00:00

fin : 2026-08-23 18:00:00

Date(s) :

2026-08-23

Vide-greniers organisé par les Amis de la Beleine.

Emplacement gratuit. .

Place de l’Eglise Sarry 71110 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté +33 6 11 11 66 07

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English : Vide-grenier des amis de la Beleine

L’événement Vide-grenier des amis de la Beleine Sarry a été mis à jour le 2026-06-10 par Département 71/Direction de l’Attractivité et de la Communication (coordination)