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Vide-grenier des amis de la Beleine Sarry

Vide-grenier des amis de la Beleine Sarry dimanche 23 août 2026.

Adresse : Place de l'Eglise

Ville : 71110 Sarry

Département : Saône-et-Loire

Début : dimanche 23 août 2026

Fin : dimanche 23 août 2026

Heure de début : 06:00:00

Tarif : Gratuit Gratuit

Sarry

Vide-grenier des amis de la Beleine

Place de l’Eglise Sarry Saône-et-Loire

Tarif : – – EUR

Gratuit
Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-23 06:00:00
fin : 2026-08-23 18:00:00

Date(s) :
2026-08-23

Vide-greniers organisé par les Amis de la Beleine.
Emplacement gratuit.   .

Place de l’Eglise Sarry 71110 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté +33 6 11 11 66 07 

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English : Vide-grenier des amis de la Beleine

L’événement Vide-grenier des amis de la Beleine Sarry a été mis à jour le 2026-06-10 par Département 71/Direction de l’Attractivité et de la Communication (coordination)

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