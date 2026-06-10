Vide-grenier des amis de la Beleine Sarry
Vide-grenier des amis de la Beleine Sarry dimanche 23 août 2026.
Sarry
Vide-grenier des amis de la Beleine
Place de l’Eglise Sarry Saône-et-Loire
Tarif : – – EUR
Gratuit
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-23 06:00:00
fin : 2026-08-23 18:00:00
Date(s) :
2026-08-23
Vide-greniers organisé par les Amis de la Beleine.
Emplacement gratuit. .
Place de l’Eglise Sarry 71110 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté +33 6 11 11 66 07
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : Vide-grenier des amis de la Beleine
L’événement Vide-grenier des amis de la Beleine Sarry a été mis à jour le 2026-06-10 par Département 71/Direction de l’Attractivité et de la Communication (coordination)
À voir aussi à Sarry (Saône-et-Loire)
- Vide grenier Place de l’Église Sarry 16 août 2026