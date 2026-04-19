Vide Grenier des Grands Moulins

Un vide grenier traditionnellement fermé à la circulation entre 9h et 18h. Une manière de passer une journée en famille en sécurité, qui permet de déambuler à sa guise et de profiter de tous les bons moments…

Les exposants sont invités à s’installer avant 9h s’ils souhaitent utiliser leur voiture.

Restauration légère avec le Foodtruck solidaire. Jardin avec jeux pour enfants avec toilettes à proximité.

Organisé par RESOQUARTIER association d’habitant.es du quartier Bibliothèque /avenue de France.

Le dimanche 31 mai 2026

de 09h00 à 18h00

payant

Le montant pour un emplacement est de 20 euros pour les habitant.e.s du 13ème, de 25 euros pour les exterieur.e.s à l’arrondissement. Un tarif unique de 30 euros s’appliquera le jour même s’il reste des emplacements de libre.

Tout public.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2026-05-31T12:00:00+02:00

fin : 2026-05-31T21:00:00+02:00

Date(s) : 2026-05-31T09:00:00+02:00_2026-05-31T18:00:00+02:00



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