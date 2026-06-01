Vide grenier d’Eté à la place de la Bastide Galan
Vide grenier d’Eté à la place de la Bastide Galan dimanche 21 juin 2026.
Galan
Vide grenier d’Eté
à la place de la Bastide GALAN Galan Hautes-Pyrénées
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-21 09:00:00
fin : 2026-06-21 18:00:00
Date(s) :
2026-06-21
Vide greniers organisé par l’ADMR du territoire de Galan.
Inscription au bureau de l’ADMR, horaire d’ouverture 9h–12H & 14h-17h du lundi au vendredi au 05 62 99 77 27 ou 06 88 58 29 61.
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à la place de la Bastide GALAN Galan 65330 Hautes-Pyrénées Occitanie +33 5 62 99 77 27 admr.galan@fede65.admr.org
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English :
Garage sale organized by the ADMR in the Galan area.
Registration at the ADMR office, opening hours 9am-12pm & 2pm-5pm Monday to Friday on 05 62 99 77 27 or 06 88 58 29 61.
L’événement Vide grenier d’Eté Galan a été mis à jour le 2026-05-29 par OT Cœur des Pyrénées|CDT65