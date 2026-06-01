Galan

Vide grenier d’Eté

à la place de la Bastide GALAN Galan Hautes-Pyrénées

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-21 09:00:00

fin : 2026-06-21 18:00:00

Date(s) :

2026-06-21

Vide greniers organisé par l’ADMR du territoire de Galan.

Inscription au bureau de l’ADMR, horaire d’ouverture 9h–12H & 14h-17h du lundi au vendredi au 05 62 99 77 27 ou 06 88 58 29 61.

.

à la place de la Bastide GALAN Galan 65330 Hautes-Pyrénées Occitanie +33 5 62 99 77 27 admr.galan@fede65.admr.org

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Garage sale organized by the ADMR in the Galan area.

Registration at the ADMR office, opening hours 9am-12pm & 2pm-5pm Monday to Friday on 05 62 99 77 27 or 06 88 58 29 61.

L’événement Vide grenier d’Eté Galan a été mis à jour le 2026-05-29 par OT Cœur des Pyrénées|CDT65