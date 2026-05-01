Vide Grenier Deuxville rue du 79e RI, Rue de l’Ecole, Rue du Hautré Deuxville

Deuxville

Vide Grenier Deuxville

rue du 79e RI, Rue de l’Ecole, Rue du Hautré Place Pétin Deuxville Meurthe-et-Moselle

Tarif : – – EUR

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Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Lundi Lundi 2026-05-25 08:00:00

fin : 2026-05-25 17:00:00

Date(s) :

2026-05-25

Vide grenier organisé par le Foyer Rural de Deuxville.

Ouvert à tous ! Pour les brocanteurs, inscription par courrier à déposer avant le 20 mai en Mairie 4 rue de l’Eglise à Deuxville. Bulletin d’inscription à demander au foyer rural. Informations auprès d’Aurélie au 06 71 31 74 47 de 10h à 19h ou par mail. Buvette et restauration sur place.Tout public

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rue du 79e RI, Rue de l’Ecole, Rue du Hautré Place Pétin Deuxville 54370 Meurthe-et-Moselle Grand Est +33 6 71 31 74 47 foyerrural2vill@aol.com

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English :

Garage sale organized by the Foyer Rural de Deuxville.

Open to all! Brocanteurs must register by post before May 20 at the Mairie, 4 rue de l’Eglise, Deuxville. Registration form available from the Foyer Rural. Information from Aurélie on 06 71 31 74 47 from 10am to 7pm or by e-mail. Refreshments and catering on site.

L’événement Vide Grenier Deuxville Deuxville a été mis à jour le 2026-04-29 par MT DU PAYS LUNEVILLOIS