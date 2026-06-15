Druye

Vide grenier

Rue des Fonchers Druye Indre-et-Loire

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Mardi 2026-07-14 08:30:00

fin : 2026-07-14 18:00:00

Date(s) :

2026-07-14

Vide-greniers, buvette et restauration sur place.

Vide-greniers, buvette et restauration sur place. .

Rue des Fonchers Druye 37190 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire +33 6 51 36 11 10

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English :

Yard sale, refreshment stand and catering on site.

L’événement Vide grenier Druye a été mis à jour le 2026-06-15 par Tours Val de Loire Tourisme