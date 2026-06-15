Vide grenier Druye
Vide grenier Druye mardi 14 juillet 2026.
Druye
Vide grenier
Rue des Fonchers Druye Indre-et-Loire
Tarif : – – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Mardi 2026-07-14 08:30:00
fin : 2026-07-14 18:00:00
Date(s) :
2026-07-14
Vide-greniers, buvette et restauration sur place.
Vide-greniers, buvette et restauration sur place. .
Rue des Fonchers Druye 37190 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire +33 6 51 36 11 10
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English :
Yard sale, refreshment stand and catering on site.
L’événement Vide grenier Druye a été mis à jour le 2026-06-15 par Tours Val de Loire Tourisme