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Vide grenier Druye

Vide grenier Druye

Vide grenier Druye mardi 14 juillet 2026.

Adresse : Rue des Fonchers

Ville : 37190 Druye

Département : Indre-et-Loire

Début : mardi 14 juillet 2026

Fin : mardi 14 juillet 2026

Heure de début : 08:30:00

Tarif : Gratuit

Druye

Vide grenier

Rue des Fonchers Druye Indre-et-Loire

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Mardi 2026-07-14 08:30:00
fin : 2026-07-14 18:00:00

Date(s) :
2026-07-14

Vide-greniers, buvette et restauration sur place.
Vide-greniers, buvette et restauration sur place.   .

Rue des Fonchers Druye 37190 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire +33 6 51 36 11 10 

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English :

Yard sale, refreshment stand and catering on site.

L’événement Vide grenier Druye a été mis à jour le 2026-06-15 par Tours Val de Loire Tourisme