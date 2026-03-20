Vide grenier du 1 mai

Salle omnisports rue St Hilaire Allaire Morbihan

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-01

fin : 2026-05-01

Date(s) :

2026-05-01

Notre traditionnel vide-grenier revient pour notre plus grand plaisir !

Stand de 3 m linéaires, avec ou sans table.

Restauration et buvette sur place — les frites seront bien sûr au rendez-vous !

Bénéfice au profit de l’Amicale Renaudeau d’Allaire.

Inscription sur le site hello asso exclusivement. .

Salle omnisports rue St Hilaire Allaire 56350 Morbihan Bretagne

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L’événement Vide grenier du 1 mai Allaire a été mis à jour le 2026-03-16 par OT PAYS DE REDON