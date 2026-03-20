Vide grenier du 1 mai Allaire
Vide grenier du 1 mai Allaire vendredi 1 mai 2026.
Vide grenier du 1 mai
Salle omnisports rue St Hilaire Allaire Morbihan
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-01
fin : 2026-05-01
Date(s) :
2026-05-01
Notre traditionnel vide-grenier revient pour notre plus grand plaisir !
Stand de 3 m linéaires, avec ou sans table.
Restauration et buvette sur place — les frites seront bien sûr au rendez-vous !
Bénéfice au profit de l’Amicale Renaudeau d’Allaire.
Inscription sur le site hello asso exclusivement. .
Salle omnisports rue St Hilaire Allaire 56350 Morbihan Bretagne
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L’événement Vide grenier du 1 mai Allaire a été mis à jour le 2026-03-16 par OT PAYS DE REDON