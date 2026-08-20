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Vide-grenier du Bouffay des vendanges Carré Feydeau Nantes

dimanche 13 septembre 2026 · Carré Feydeau · Nantes

Vide-grenier du Bouffay des vendanges Carré Feydeau Nantes

Informations pratiques

Début
dimanche 13 septembre 2026
Fin
dimanche 13 septembre 2026
Heure de début
08:00
Lieu
Carré Feydeau
Adresse
Parvis Neptune
Ville
44000 Nantes
Département
Loire-Atlantique
Tarif
De 12 à 60 € selon stands / Gratuit visiteurs

Date et horaire de début et de fin : 2026-09-13 08:00 – 18:00
Gratuit : oui De 12 à 60 € selon stands / Gratuit visiteurs Tout public 

On vide les greniers le dimanche 13 septembre carré Feydeau, en face de la place du Bouffay ! On vous attend nombreuses et nombreux !Renseignement et inscription :> en ligne> par mail : videgrenier.bouffay@gmail.com> par téléphone : 07 83 44 22 61

Carré Feydeau Centre-ville Nantes 44000
https://www.helloasso.com/associations/la-commune-libre-du-bouffay


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