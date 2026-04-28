Labenne

Vide grenier du Club bouliste

Parking du Collège Labenne Landes

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-14 08:00:00

fin : 2026-06-14 18:00:00

Date(s) :

2026-06-14

Organisé par le Club bouliste labennais.

Contacter l’association pour inscription

sportboulelabennais@free.fr

0687760547

Organisé par le Club bouliste labennais.

Contacter l’association pour inscription

sportboulelabennais@free.fr

0687760547 .

Parking du Collège Labenne 40530 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 6 87 76 05 47 rene.auriol@hotmail.fr

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English : Vide grenier du Club bouliste

Organized by Club bouliste labennais.

Contact the association for registration:

sportboulelabennais@free.fr

0687760547

L’événement Vide grenier du Club bouliste Labenne a été mis à jour le 2026-04-28 par OTI LAS