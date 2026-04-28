Vide grenier du Club bouliste Labenne
Vide grenier du Club bouliste Labenne dimanche 14 juin 2026.
Labenne
Vide grenier du Club bouliste
Parking du Collège Labenne Landes
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-14 08:00:00
fin : 2026-06-14 18:00:00
Date(s) :
2026-06-14
Organisé par le Club bouliste labennais.
Contacter l’association pour inscription
sportboulelabennais@free.fr
0687760547
Organisé par le Club bouliste labennais.
Contacter l’association pour inscription
sportboulelabennais@free.fr
0687760547 .
Parking du Collège Labenne 40530 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 6 87 76 05 47 rene.auriol@hotmail.fr
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : Vide grenier du Club bouliste
Organized by Club bouliste labennais.
Contact the association for registration:
sportboulelabennais@free.fr
0687760547
L’événement Vide grenier du Club bouliste Labenne a été mis à jour le 2026-04-28 par OTI LAS
À voir aussi à Labenne (Landes)
- Découverte du Marais d’Orx Réserve Naturelle du Marais d’Orx Labenne 10 mai 2026
- Initiation aux chants d’oiseaux, Marais d’Orx Réserve naturelle du Marais d’Orx Labenne 10 mai 2026
- Brunch Céramique votre spot pour chiller Décore-moi Café Céramique Labenne 10 mai 2026
- Brunch Céramique votre spot pour chiller Décore-moi Café Céramique Moliets-et-Maa 10 mai 2026
- Découverte du Marais d’Orx Réserve Naturelle du Marais d’Orx Labenne 17 mai 2026