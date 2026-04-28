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Vide grenier du Club bouliste Labenne

Vide grenier du Club bouliste Labenne

Vide grenier du Club bouliste Labenne dimanche 14 juin 2026.

Adresse : Parking du Collège

Ville : 40530 Labenne

Département : Landes

Début : dimanche 14 juin 2026

Fin : dimanche 14 juin 2026

Heure de début : 08:00:00

Tarif :

Labenne

Vide grenier du Club bouliste

Parking du Collège Labenne Landes

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-14 08:00:00
fin : 2026-06-14 18:00:00

Date(s) :
2026-06-14

Organisé par le Club bouliste labennais.
Contacter l’association pour inscription
sportboulelabennais@free.fr
0687760547
Organisé par le Club bouliste labennais.

Contacter l’association pour inscription
sportboulelabennais@free.fr
0687760547   .

Parking du Collège Labenne 40530 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 6 87 76 05 47  rene.auriol@hotmail.fr

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English : Vide grenier du Club bouliste

Organized by Club bouliste labennais.
Contact the association for registration:
sportboulelabennais@free.fr
0687760547

L’événement Vide grenier du Club bouliste Labenne a été mis à jour le 2026-04-28 par OTI LAS

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