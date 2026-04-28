Vide grenier du CSL Labenne
Vide grenier du CSL Labenne dimanche 9 août 2026.
Labenne
Vide grenier du CSL
Parking du Collège Labenne Landes
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-09 08:00:00
fin : 2026-08-09 18:00:00
Date(s) :
2026-08-09
Organisé par le CSL Cercle Sportif Labennais
Contacter l’association pour inscription
maritxu.laborie@orange.fr
05 58 72 50 38
Organisé par le CSL Cercle Sportif Labennais
Contacter l’association pour inscription
maritxu.laborie@orange.fr
05 58 72 50 38 .
Parking du Collège Labenne 40530 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 5 58 72 50 38 maritxu.laborie@orange.fr
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English : Vide grenier du CSL
Organized by CSL Cercle Sportif Labennais
Contact the association for registration:
maritxu.laborie@orange.fr
05 58 72 50 38
L’événement Vide grenier du CSL Labenne a été mis à jour le 2026-04-28 par OTI LAS
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