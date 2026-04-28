Unidivers UNITÉ ET DIVERSITÉ !

Vide grenier du CSL Labenne

Vide grenier du CSL Labenne

Vide grenier du CSL Labenne dimanche 9 août 2026.

Adresse : Parking du Collège

Ville : 40530 Labenne

Département : Landes

Début : dimanche 9 août 2026

Fin : dimanche 9 août 2026

Heure de début : 08:00:00

Tarif :

Labenne

Vide grenier du CSL

Parking du Collège Labenne Landes

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-09 08:00:00
fin : 2026-08-09 18:00:00

Date(s) :
2026-08-09

Organisé par le CSL Cercle Sportif Labennais
Contacter l’association pour inscription
maritxu.laborie@orange.fr
05 58 72 50 38
Organisé par le CSL Cercle Sportif Labennais

Contacter l’association pour inscription
maritxu.laborie@orange.fr
05 58 72 50 38   .

Parking du Collège Labenne 40530 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 5 58 72 50 38  maritxu.laborie@orange.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Vide grenier du CSL

Organized by CSL Cercle Sportif Labennais
Contact the association for registration:
maritxu.laborie@orange.fr
05 58 72 50 38

L’événement Vide grenier du CSL Labenne a été mis à jour le 2026-04-28 par OTI LAS

À voir aussi à Labenne (Landes)