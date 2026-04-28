Labenne

Vide grenier du CSL

Parking du Collège Labenne Landes

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-09 08:00:00

fin : 2026-08-09 18:00:00

Date(s) :

2026-08-09

Organisé par le CSL Cercle Sportif Labennais

Contacter l’association pour inscription

maritxu.laborie@orange.fr

05 58 72 50 38

Organisé par le CSL Cercle Sportif Labennais

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maritxu.laborie@orange.fr

05 58 72 50 38 .

Parking du Collège Labenne 40530 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 5 58 72 50 38 maritxu.laborie@orange.fr

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English : Vide grenier du CSL

Organized by CSL Cercle Sportif Labennais

Contact the association for registration:

maritxu.laborie@orange.fr

05 58 72 50 38

L’événement Vide grenier du CSL Labenne a été mis à jour le 2026-04-28 par OTI LAS