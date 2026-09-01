Informations pratiques

Lanton

Vide grenier du football de Lanton

23 Rue du Port Lanton Gironde

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-12 08:00:00

fin : 2026-09-12 18:00:00

Date(s) :

2026-09-12

VIDE-GRENIER DU C.S. LANTONNAIS

Samedi 12 septembre 2026

Esplanade de Cassy Lanton

De 8h00 à 18h00

Venez chiner, dénicher de bonnes affaires et passer un agréable moment en famille ou entre amis !

Buvette & restauration sur place

Sans réservation inscriptions directement sur place

Renseignements 06.09.71.17.47 .

23 Rue du Port Lanton 33138 Gironde Nouvelle-Aquitaine +33 6 09 71 17 47

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English :

L’événement Vide grenier du football de Lanton Lanton a été mis à jour le 2026-09-01 par Office de Tourisme Coeur du Bassin d’Arcachon