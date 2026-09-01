Vide grenier du football de Lanton Lanton
samedi 12 septembre 2026 · Lanton
Informations pratiques
Lanton
Vide grenier du football de Lanton
23 Rue du Port Lanton Gironde
Tarif : – – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-12 08:00:00
fin : 2026-09-12 18:00:00
Date(s) :
2026-09-12
VIDE-GRENIER DU C.S. LANTONNAIS
Samedi 12 septembre 2026
Esplanade de Cassy Lanton
De 8h00 à 18h00
Venez chiner, dénicher de bonnes affaires et passer un agréable moment en famille ou entre amis !
Buvette & restauration sur place
Sans réservation inscriptions directement sur place
Renseignements 06.09.71.17.47 .
23 Rue du Port Lanton 33138 Gironde Nouvelle-Aquitaine +33 6 09 71 17 47
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English :
L’événement Vide grenier du football de Lanton Lanton a été mis à jour le 2026-09-01 par Office de Tourisme Coeur du Bassin d’Arcachon
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