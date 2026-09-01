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Vide grenier du football de Lanton Lanton

samedi 12 septembre 2026 · Lanton

Vide grenier du football de Lanton Lanton

Informations pratiques

Début
samedi 12 septembre 2026
Fin
samedi 12 septembre 2026
Heure de début
08:00:00
Adresse
23 Rue du Port
Ville
33138 Lanton
Département
Gironde
Tarif
Gratuit

Lanton

Vide grenier du football de Lanton

23 Rue du Port Lanton Gironde

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-12 08:00:00
fin : 2026-09-12 18:00:00

Date(s) :
2026-09-12

VIDE-GRENIER DU C.S. LANTONNAIS

Samedi 12 septembre 2026

Esplanade de Cassy Lanton

De 8h00 à 18h00

Venez chiner, dénicher de bonnes affaires et passer un agréable moment en famille ou entre amis !
Buvette & restauration sur place

Sans réservation inscriptions directement sur place

Renseignements 06.09.71.17.47   .

23 Rue du Port Lanton 33138 Gironde Nouvelle-Aquitaine +33 6 09 71 17 47 

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English :

L’événement Vide grenier du football de Lanton Lanton a été mis à jour le 2026-09-01 par Office de Tourisme Coeur du Bassin d’Arcachon

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