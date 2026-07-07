Vide-grenier du SAS Sanilhac Basket parking salle omnisports Sanilhac
samedi 1 août 2026 · parking salle omnisports · Sanilhac
Informations pratiques
Sanilhac
Vide-grenier du SAS Sanilhac Basket
parking salle omnisports Avenue Jean Léonce Petithomme Lafaye Sanilhac Dordogne
Tarif : 2 – 2 – 2 EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-01
fin : 2026-08-01
Date(s) :
2026-08-01
Le club de basket de la commune SAS Sanilhac Basket vous propose un vide-grenier estival, avec en soirée un marché gourmand.
Amateurs de bonnes affaires, venez chiner toute la journée.
Le club de basket de la commune SAS Sanilhac Basket vous propose un vide-grenier estival, avec en soirée un marché gourmand.
Amateurs de bonnes affaires, venez chiner toute la journée.
Buvette et snack sur place.
Inscriptions et renseignements 07 43 31 14 79, tarif 2 € le mètre. .
parking salle omnisports Avenue Jean Léonce Petithomme Lafaye Sanilhac 24660 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 7 43 31 14 79
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English : Vide-grenier du SAS Sanilhac Basket
The local basketball club, SAS Sanilhac Basket, is hosting a summer yard sale, followed by a gourmet market in the evening.
Bargain hunters, come browse all day long.
L’événement Vide-grenier du SAS Sanilhac Basket Sanilhac a été mis à jour le 2026-07-07 par Office de Tourisme intercommunal du Grand Périgueux
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