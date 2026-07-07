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Vide-grenier du SAS Sanilhac Basket parking salle omnisports Sanilhac

samedi 1 août 2026 · parking salle omnisports · Sanilhac

Vide-grenier du SAS Sanilhac Basket parking salle omnisports Sanilhac

Informations pratiques

Début
samedi 1 août 2026
Fin
samedi 1 août 2026
Lieu
parking salle omnisports
Adresse
Avenue Jean Léonce Petithomme Lafaye
Ville
24660 Sanilhac
Département
Dordogne
Tarif
2 2 2

Sanilhac

Vide-grenier du SAS Sanilhac Basket

parking salle omnisports Avenue Jean Léonce Petithomme Lafaye Sanilhac Dordogne

Tarif : 2 – 2 – 2 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-01
fin : 2026-08-01

Date(s) :
2026-08-01

Le club de basket de la commune SAS Sanilhac Basket vous propose un vide-grenier estival, avec en soirée un marché gourmand.
Amateurs de bonnes affaires, venez chiner toute la journée.
Le club de basket de la commune SAS Sanilhac Basket vous propose un vide-grenier estival, avec en soirée un marché gourmand.
Amateurs de bonnes affaires, venez chiner toute la journée.
Buvette et snack sur place.
Inscriptions et renseignements 07 43 31 14 79, tarif 2 € le mètre.   .

parking salle omnisports Avenue Jean Léonce Petithomme Lafaye Sanilhac 24660 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 7 43 31 14 79 

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English : Vide-grenier du SAS Sanilhac Basket

The local basketball club, SAS Sanilhac Basket, is hosting a summer yard sale, followed by a gourmet market in the evening.
Bargain hunters, come browse all day long.

L’événement Vide-grenier du SAS Sanilhac Basket Sanilhac a été mis à jour le 2026-07-07 par Office de Tourisme intercommunal du Grand Périgueux

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