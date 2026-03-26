Vide grenier | Ecole Jules Ferry

23 rue de la république Langeac Haute-Loire

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-01 07:00:00

fin : 2026-05-01 17:00:00

Date(s) :

2026-05-01

Sur place, snack et buvette. 5€ les 3 mètres. Réservation sur chariotte.fr/commande/ik1nmc.

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23 rue de la république Langeac 43300 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 71 77 01 94

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English :

Snacks and refreshments on site. 5? per 3 metres. Reservations at chariotte.fr/commande/ik1nmc.

L’événement Vide grenier | Ecole Jules Ferry Langeac a été mis à jour le 2026-03-26 par Communauté de communes des rives Haut-Allier