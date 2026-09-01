Vide Grenier ESCALA Escala

Informations pratiques

Escala

Vide Grenier

ESCALA 2, rue des Sapins Escala Hautes-Pyrénées

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-20 08:00:00

fin : 2026-09-20 18:30:00

Date(s) :

2026-09-20

Vide grenier organisé par le Comité des Fêtes d’Escala.

2.50€ le m/l sans table. 4€ le m/l avec table

Restauration possible sur place.

Renseignements et inscriptions auprès de Loane au 06 40 52 86 17

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ESCALA 2, rue des Sapins Escala 65250 Hautes-Pyrénées Occitanie escalacdf@gmail.com

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English :

Yard sale organized by the Escala Festival Committee.

2.50? per linear meter without a table. 4? per linear meter with a table.

Food available on site.

For more information and to register, contact Loane at 06 40 52 86 17

L’événement Vide Grenier Escala a été mis à jour le 2026-08-10 par OT Cœur des Pyrénées|CDT65