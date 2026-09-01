Vide Grenier ESCALA Escala
dimanche 20 septembre 2026 · ESCALA · Escala
Informations pratiques
Escala
Vide Grenier
ESCALA 2, rue des Sapins Escala Hautes-Pyrénées
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-20 08:00:00
fin : 2026-09-20 18:30:00
Date(s) :
2026-09-20
Vide grenier organisé par le Comité des Fêtes d’Escala.
2.50€ le m/l sans table. 4€ le m/l avec table
Restauration possible sur place.
Renseignements et inscriptions auprès de Loane au 06 40 52 86 17
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ESCALA 2, rue des Sapins Escala 65250 Hautes-Pyrénées Occitanie escalacdf@gmail.com
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English :
Yard sale organized by the Escala Festival Committee.
2.50? per linear meter without a table. 4? per linear meter with a table.
Food available on site.
For more information and to register, contact Loane at 06 40 52 86 17
L’événement Vide Grenier Escala a été mis à jour le 2026-08-10 par OT Cœur des Pyrénées|CDT65