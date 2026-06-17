Espalem

Vide Grenier

le bourg Espalem Haute-Loire

Tarif : 16 – 16 – EUR

Repas traditionnel

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-05

fin : 2026-07-05

Date(s) :

2026-07-05

Vide Grenier déjeuner traditionnel Aligot-saucisses (16€)

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le bourg Espalem 43450 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 58 42 91 32

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English :

Yard Sale Traditional Aligot and Sausage Lunch (16?)

L’événement Vide Grenier Espalem a été mis à jour le 2026-06-17 par Office de Tourisme Brioude Sud-Auvergne