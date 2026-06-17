Vide Grenier Espalem
Vide Grenier Espalem dimanche 5 juillet 2026.
Espalem
Vide Grenier
le bourg Espalem Haute-Loire
Tarif : 16 – 16 – EUR
Repas traditionnel
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-05
fin : 2026-07-05
Date(s) :
2026-07-05
Vide Grenier déjeuner traditionnel Aligot-saucisses (16€)
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le bourg Espalem 43450 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 58 42 91 32
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English :
Yard Sale Traditional Aligot and Sausage Lunch (16?)
L’événement Vide Grenier Espalem a été mis à jour le 2026-06-17 par Office de Tourisme Brioude Sud-Auvergne