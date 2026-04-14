vide grenier et bourse aux plantes Rue de la Grande Fontaine Virecourt

Virecourt

vide grenier et bourse aux plantes

Rue de la Grande Fontaine Petite Fontaine, place de l’Eglise Virecourt Meurthe-et-Moselle

Tarif : – – EUR

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Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Dimanche Dimanche 2026-06-07 07:00:00

fin : 2026-06-07 18:00:00

Date(s) :

2026-06-07

A Virecourt 54290, dimanche 7 juin 2026 vide grenier et bourse aux plantes organisé par le comité des fêtes du manoir de virecourt.Accueil d’une quarantaine d’exposants à partir de 6h00. Prix du mètre linéaire: 2€. Restauration et buvette activées, toilettes à disposition. Contact réservation: Virginie 06.85.08.91.28.Tout public

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Rue de la Grande Fontaine Petite Fontaine, place de l’Eglise Virecourt 54290 Meurthe-et-Moselle Grand Est +33 6 77 40 50 13

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English :

In Virecourt 54290, Sunday June 7, 2026 vide grenier et bourse aux plantes organized by the comité des fêtes du manoir de virecourt.40 exhibitors welcome from 6:00 am. Price per linear meter: 2? Catering and refreshments available, toilets available. Booking contact: Virginie 06.85.08.91.28.

L’événement vide grenier et bourse aux plantes Virecourt a été mis à jour le 2026-04-14 par MT DU PAYS LUNEVILLOIS