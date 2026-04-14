vide grenier et bourse aux plantes Rue de la Grande Fontaine Virecourt
vide grenier et bourse aux plantes Rue de la Grande Fontaine Virecourt dimanche 7 juin 2026.
Virecourt
vide grenier et bourse aux plantes
Rue de la Grande Fontaine Petite Fontaine, place de l’Eglise Virecourt Meurthe-et-Moselle
Tarif : – – EUR
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Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Dimanche Dimanche 2026-06-07 07:00:00
fin : 2026-06-07 18:00:00
Date(s) :
2026-06-07
A Virecourt 54290, dimanche 7 juin 2026 vide grenier et bourse aux plantes organisé par le comité des fêtes du manoir de virecourt.Accueil d’une quarantaine d’exposants à partir de 6h00. Prix du mètre linéaire: 2€. Restauration et buvette activées, toilettes à disposition. Contact réservation: Virginie 06.85.08.91.28.Tout public
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Rue de la Grande Fontaine Petite Fontaine, place de l’Eglise Virecourt 54290 Meurthe-et-Moselle Grand Est +33 6 77 40 50 13
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English :
In Virecourt 54290, Sunday June 7, 2026 vide grenier et bourse aux plantes organized by the comité des fêtes du manoir de virecourt.40 exhibitors welcome from 6:00 am. Price per linear meter: 2? Catering and refreshments available, toilets available. Booking contact: Virginie 06.85.08.91.28.
L’événement vide grenier et bourse aux plantes Virecourt a été mis à jour le 2026-04-14 par MT DU PAYS LUNEVILLOIS