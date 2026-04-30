Vide-grenier et bric-à-brac de Bouër rue Maurice Moulin Bouër

Bouër

Vide-grenier et bric-à-brac de Bouër

rue Maurice Moulin Terrain communal Bouër Sarthe

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-21 07:00:00

fin : 2026-06-21 18:00:00

Date(s) :

2026-06-21

Organisé par l’association Bouër loisirs, le vide-greniers aura lieu sur le terrain communal du village de Bouër, rue Maurice Moulin.

Les organisateurs accueilleront les exposants à partir de 6 h. Les emplacements sont GRATUITS. Événement réservé aux particuliers. Pas de réservation nécessaire. Vous pourrez garer votre véhicule derrière votre stand. Sur place, vous trouverez des boissons fraîches et chaudes. Une restauration est proposée barbecue avec merguez et chipos frites fraîches MAISON sandwichs crêpes MAISON viennoiseries le matin (quantité limitée) Infos pratiques Des toilettes seront à disposition dans le bâtiment. L’aire de jeux du village se trouve juste en face du terrain du vide-greniers. La route sera coupée à la circulation. Le paiement par carte bancaire au stand restauration et vente de boissons est accepté. .

rue Maurice Moulin Terrain communal Bouër 72390 Sarthe Pays de la Loire +33 6 24 78 77 94 renseignementsbouerloisirs@kerloch.biz

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Organized by the Bouër loisirs association, the garage sale will take place on the village green in Bouër, rue Maurice Moulin.

L’événement Vide-grenier et bric-à-brac de Bouër Bouër a été mis à jour le 2026-04-30 par CDT72