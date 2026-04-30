Concours de pétanque en doublettes Terrain communal Bouër
Concours de pétanque en doublettes Terrain communal Bouër samedi 20 juin 2026.
Bouër
Concours de pétanque en doublettes
Terrain communal Rue Maurice Moulin Bouër Sarthe
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-20 14:00:00
fin : 2026-06-20
Date(s) :
2026-06-20
Concours de pétanque en doublettes
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Terrain communal Rue Maurice Moulin Bouër 72390 Sarthe Pays de la Loire +33 6 24 78 77 94
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English :
Petanque competition in doublets
L’événement Concours de pétanque en doublettes Bouër a été mis à jour le 2026-04-30 par CDT72