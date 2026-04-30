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Concours de pétanque en doublettes Terrain communal Bouër

Concours de pétanque en doublettes Terrain communal Bouër samedi 20 juin 2026.

Lieu : Terrain communal

Adresse : Rue Maurice Moulin

Ville : 72390 Bouër

Département : Sarthe

Début : samedi 20 juin 2026

Fin : samedi 20 juin 2026

Heure de début : 14:00:00

Tarif :

Bouër

Concours de pétanque en doublettes

Terrain communal Rue Maurice Moulin Bouër Sarthe

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-20 14:00:00
fin : 2026-06-20

Date(s) :
2026-06-20

Concours de pétanque en doublettes
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Terrain communal Rue Maurice Moulin Bouër 72390 Sarthe Pays de la Loire +33 6 24 78 77 94 

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English :

Petanque competition in doublets

L’événement Concours de pétanque en doublettes Bouër a été mis à jour le 2026-04-30 par CDT72