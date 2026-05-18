Bric à brac Terrain communal Bouër

Bouër

Bric à brac

Terrain communal Maurice Moulin Bouër Sarthe

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-21 06:00:00

fin : 2026-06-21

Date(s) :

2026-06-21

Buvette et restauration sur place. .

Terrain communal Maurice Moulin Bouër 72390 Sarthe Pays de la Loire +33 6 24 78 77 94

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English :

L’événement Bric à brac Bouër a été mis à jour le 2026-05-18 par Pays Perche Sarthois