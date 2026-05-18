Bric à brac Terrain communal Bouër
Bric à brac Terrain communal Bouër dimanche 21 juin 2026.
Bouër
Bric à brac
Terrain communal Maurice Moulin Bouër Sarthe
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-21 06:00:00
fin : 2026-06-21
Date(s) :
2026-06-21
Buvette et restauration sur place. .
Terrain communal Maurice Moulin Bouër 72390 Sarthe Pays de la Loire +33 6 24 78 77 94
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English :
L’événement Bric à brac Bouër a été mis à jour le 2026-05-18 par Pays Perche Sarthois