Vide grenier et brocante Parking Couvert du Hyper U Doubs

Doubs

Vide grenier et brocante

Parking Couvert du Hyper U 1 rue de Besançon Doubs Doubs

Tarif : – – EUR

Gratuit

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-01 07:00:00

fin : 2026-05-01 18:00:00

Date(s) :

2026-05-01

Vide grenier et brocante organisé par le CA Pontarlier Football.

De 100 à 200 exposants prévus, arrivée dès 6h du matin pour les exposants.

Buvette et restauration rapide sur place.

Entrée libre pour les visiteurs et inscription obligatoire pour les exposants. .

Parking Couvert du Hyper U 1 rue de Besançon Doubs 25300 Doubs Bourgogne-Franche-Comté +33 6 72 38 15 46

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English : Vide grenier et brocante

L’événement Vide grenier et brocante Doubs a été mis à jour le 2026-02-26 par OFFICE DE TOURISME DU PAYS DU HAUT-DOUBS