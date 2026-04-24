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Vide grenier et brocante Parking Couvert du Hyper U Doubs

Vide grenier et brocante Parking Couvert du Hyper U Doubs vendredi 1 mai 2026.

Lieu : Parking Couvert du Hyper U

Adresse : 1 rue de Besançon

Ville : 25300 Doubs

Département : Doubs

Début : vendredi 1 mai 2026

Fin : vendredi 1 mai 2026

Heure de début : 07:00:00

Tarif : Gratuit Gratuit

Doubs

Vide grenier et brocante

Parking Couvert du Hyper U 1 rue de Besançon Doubs Doubs

Tarif : – – EUR

Gratuit
Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-01 07:00:00
fin : 2026-05-01 18:00:00

Date(s) :
2026-05-01

Vide grenier et brocante organisé par le CA Pontarlier Football.
De 100 à 200 exposants prévus, arrivée dès 6h du matin pour les exposants.
Buvette et restauration rapide sur place.
Entrée libre pour les visiteurs et inscription obligatoire pour les exposants.   .

Parking Couvert du Hyper U 1 rue de Besançon Doubs 25300 Doubs Bourgogne-Franche-Comté +33 6 72 38 15 46 

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English : Vide grenier et brocante

L’événement Vide grenier et brocante Doubs a été mis à jour le 2026-02-26 par OFFICE DE TOURISME DU PAYS DU HAUT-DOUBS

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