Vide grenier et brocante Parking Couvert du Hyper U Doubs
Vide grenier et brocante Parking Couvert du Hyper U Doubs vendredi 1 mai 2026.
Doubs
Vide grenier et brocante
Parking Couvert du Hyper U 1 rue de Besançon Doubs Doubs
Tarif : – – EUR
Gratuit
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-01 07:00:00
fin : 2026-05-01 18:00:00
Date(s) :
2026-05-01
Vide grenier et brocante organisé par le CA Pontarlier Football.
De 100 à 200 exposants prévus, arrivée dès 6h du matin pour les exposants.
Buvette et restauration rapide sur place.
Entrée libre pour les visiteurs et inscription obligatoire pour les exposants. .
Parking Couvert du Hyper U 1 rue de Besançon Doubs 25300 Doubs Bourgogne-Franche-Comté +33 6 72 38 15 46
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English : Vide grenier et brocante
L’événement Vide grenier et brocante Doubs a été mis à jour le 2026-02-26 par OFFICE DE TOURISME DU PAYS DU HAUT-DOUBS
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