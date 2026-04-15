Mai à Vélo 2026, Les profs du Pays de Montbéliard, Audincourt
Mai à Vélo 2026, Les profs du Pays de Montbéliard, Audincourt vendredi 1 mai 2026.
Mai à Vélo 2026 1 – 31 mai Les profs du Pays de Montbéliard Doubs
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-05-01T00:00:00+02:00 – 2026-05-01T01:59:59+02:00
Fin : 2026-05-31T02:00:00+02:00 – 2026-05-31T23:59:59+02:00
Les profs du Pays de Montbéliard École Primaire Premiers Castors, 15 Rue des Acacias 25400 Audincourt, France Audincourt 25400 Champs Montants – Les Arbues Doubs Bourgogne – Franche-Comté [{« type »: « link », « value »: « https://challenge-maiavelo.geovelo.fr/ »}]
Faites parcourir à votre communauté le plus de kilomètres au mois de mai ! challenge-id=202145
À voir aussi à Audincourt (Doubs)
- Sortie 123Nature Le monde des fourmis La sportive salle de conférence n5 Audincourt 18 avril 2026
- Animations du Patrimoine UN SOIR UN SITE L’église du Sacré-Cœur Église du Sacré-Coeur Audincourt 23 avril 2026
- Circuit du Bois des Cantons Audincourt Doubs 1 mai 2026
- Animations du patrimoine Mémoires d’outre-tombe Rue Raoul Follereau Audincourt 10 mai 2026
- LA TOURNEE DU FACTEUR, Le Bureau, Audincourt 31 mai 2026