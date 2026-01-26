Sortie 123Nature Le monde des fourmis La sportive salle de conférence n5 Audincourt
Sortie 123Nature Le monde des fourmis La sportive salle de conférence n5 Audincourt samedi 18 avril 2026.
Sortie 123Nature Le monde des fourmis
La sportive salle de conférence n5 22B Rue de Champagne Audincourt Doubs
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-18 14:30:00
fin : 2026-04-18
Date(s) :
2026-04-18
Sortie 123Nature Le monde des fourmis , exposition Conférence.
Exposition puis conférence. Organisé par La Sportive d’Audincourt. Réservation obligatoire sur reservation.agglo-montbeliard.fr ou à l’Office de Tourisme de Montbéliard.
RENDEZ-VOUS à partir de 14 h 30 pour l’exposition et à 18 h 30 pour la conférence à La Sportive (salle n°5), 22 bis rue de
Champagne à Audincourt .
La sportive salle de conférence n5 22B Rue de Champagne Audincourt 25400 Doubs Bourgogne-Franche-Comté +33 3 81 37 78 35 julie.bassand@agglo-montbeliard.fr
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
L’événement Sortie 123Nature Le monde des fourmis Audincourt a été mis à jour le 2026-01-26 par OFFICE DE TOURISME DU PAYS DE MONTBELIARD