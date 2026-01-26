Sortie 123Nature Le monde des fourmis La sportive salle de conférence n5 Audincourt

Sortie 123Nature Le monde des fourmis

La sportive salle de conférence n5 22B Rue de Champagne Audincourt Doubs

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-18 14:30:00

fin : 2026-04-18

Date(s) :

2026-04-18

Sortie 123Nature Le monde des fourmis , exposition Conférence.

Exposition puis conférence. Organisé par La Sportive d’Audincourt. Réservation obligatoire sur reservation.agglo-montbeliard.fr ou à l’Office de Tourisme de Montbéliard.

RENDEZ-VOUS à partir de 14 h 30 pour l’exposition et à 18 h 30 pour la conférence à La Sportive (salle n°5), 22 bis rue de

Champagne à Audincourt .

La sportive salle de conférence n5 22B Rue de Champagne Audincourt 25400 Doubs Bourgogne-Franche-Comté +33 3 81 37 78 35 julie.bassand@agglo-montbeliard.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

L’événement Sortie 123Nature Le monde des fourmis Audincourt a été mis à jour le 2026-01-26 par OFFICE DE TOURISME DU PAYS DE MONTBELIARD