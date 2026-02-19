Animations du patrimoine Une foi en béton! L’église l’immaculée-Conception Église immaculée conception Audincourt

Animations du patrimoine Une foi en béton! L’église l’immaculée-Conception

Église immaculée conception 2 Rue du Presbytère Audincourt Doubs

Tarif : – – EUR

Gratuit

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-17 14:00:00

fin : 2026-06-17

Date(s) :

2026-06-17

Figure emblématique du renouveau de l’architecture religieuse au XXᵉ siècle, l’Église de l’Immaculée-Conception se démarque par l’utilisation audacieuse du béton. Surprenante et singulière, elle conjugue avec force l’expression artistique contemporaine et l’art chrétien.

En partenariat avec la paroisse Saint-Luc.

Réservation obligatoire ici

https://reservation.agglo-montbeliard.fr/

Animation proposée par Pays de Montbéliard Agglomération Service Animation du Patrimoine du Pays de Montbéliard. .

Église immaculée conception 2 Rue du Presbytère Audincourt 25400 Doubs Bourgogne-Franche-Comté +33 3 81 31 87 80

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Animations du patrimoine Une foi en béton! L’église l’immaculée-Conception

L’événement Animations du patrimoine Une foi en béton! L’église l’immaculée-Conception Audincourt a été mis à jour le 2026-02-19 par OFFICE DE TOURISME DU PAYS DE MONTBELIARD