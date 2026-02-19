Animations du patrimoine Une foi en béton! L’église l’immaculée-Conception Église immaculée conception Audincourt
Église immaculée conception 2 Rue du Presbytère Audincourt Doubs
Tarif : – – EUR
Gratuit
Gratuit
Début : 2026-06-17 14:00:00
fin : 2026-06-17
2026-06-17
Figure emblématique du renouveau de l’architecture religieuse au XXᵉ siècle, l’Église de l’Immaculée-Conception se démarque par l’utilisation audacieuse du béton. Surprenante et singulière, elle conjugue avec force l’expression artistique contemporaine et l’art chrétien.
En partenariat avec la paroisse Saint-Luc.
Réservation obligatoire ici
https://reservation.agglo-montbeliard.fr/
Animation proposée par Pays de Montbéliard Agglomération Service Animation du Patrimoine du Pays de Montbéliard. .
Église immaculée conception 2 Rue du Presbytère Audincourt 25400 Doubs Bourgogne-Franche-Comté +33 3 81 31 87 80
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
mis à jour le 2026-02-19