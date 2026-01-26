Sortie 123Nature La machine d’Anthicythère La sportive salle de conférence n5 Audincourt

Sortie 123Nature La machine d’Anthicythère

La sportive salle de conférence n5 22B Rue de Champagne Audincourt Doubs

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-18 20:00:00

fin : 2026-06-18 22:00:00

Date(s) :

2026-06-18

Sortie 123Nature La machine d’Anthicythère, conférence.

Venez découvrir cette machine, sorte de calculateur antique permettant de prédire les positions des corps célestes.

Organisée par La Sportive d’Audincourt. Réservation obligatoire sur reservation.agglo-montbeliard.fr ou à l’Office de Tourisme de Montbéliard.

RENDEZ-VOUS de 20 h à 22 h à La Sportive (salle n°5), 22 bis rue de Champagne à Audincourt .

La sportive salle de conférence n5 22B Rue de Champagne Audincourt 25400 Doubs Bourgogne-Franche-Comté +33 3 81 37 78 35 julie.bassand@agglo-montbeliard.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

L’événement Sortie 123Nature La machine d’Anthicythère Audincourt a été mis à jour le 2026-01-26 par OFFICE DE TOURISME DU PAYS DE MONTBELIARD