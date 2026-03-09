Exposition Jean Bazaine et Audincourt Eglise du Sacré-Coeur Audincourt

Exposition Jean Bazaine et Audincourt

Eglise du Sacré-Coeur 3 Rue de Pauvrement Audincourt Doubs

JEAN BAZAINE ET AUDINCOURT, DU GESTE CRÉATEUR À LA QUÊTE DU SACRÉ

Chef de file de la renaissance de la peinture française moderne, Jean Bazaine est aussi un rénovateur de l’art sacré du 20e siècle. Après ses vitraux du Plateau d’Assy, avec la commande d’une grande mosaïque de façade dès 1951, puis du baptistère pour l’église du Sacré-Cœur, l’artiste pose à Audincourt les bases d’une œuvre immense qui apportera ses réponses aux questions soulevées par la signification de l’art au 20e siècle. L’exposition retrace les étapes de cette rencontre entre un artiste de talent et les paroissiens-constructeurs de la cité industrielle du Pays de Montbéliard pour une aventure hors du commun.

Accueil des visiteurs par l’association

Engrenages Artistiques les vendredis et samedis de 14h à 18h. Renseignements au 03 81 34 55 21

ou au 06 71 27 09 00

ou au 06 85 13 51 73. .

