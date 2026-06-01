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Visite libre Église du Sacré-Cœur d’Audincourt Église du Sacré-Cœur Audincourt

Visite libre Église du Sacré-Cœur d’Audincourt Église du Sacré-Cœur Audincourt samedi 20 juin 2026.

Lieu : Église du Sacré-Cœur

Adresse : 3 Rue de Pauvrement

Ville : 25400 Audincourt

Département : Doubs

Début : samedi 20 juin 2026

Fin : dimanche 20 septembre 2026

Heure de début : 14:00:00

Tarif :

Audincourt

Visite libre Église du Sacré-Cœur d’Audincourt

Église du Sacré-Cœur 3 Rue de Pauvrement Audincourt Doubs

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-20 14:00:00
fin : 2026-09-20 18:00:00

Date(s) :
2026-06-20

Une équipe de bénévoles (amis d’Engrenages Artistiques, paroissiens et Pastorale du Tourisme du diocèse), accueillera avec joie les nombreuses personnes souhaitant visiter l’Église du Sacré-Cœur les vendredis et samedis de 14h à 18h du 20 juin au 20 septembre.

Durant ces mois, en dehors des jours et horaires, l’église pourra être visitée
en appelant au numéro de téléphone indiqué sur la porte de l’église.   .

Église du Sacré-Cœur 3 Rue de Pauvrement Audincourt 25400 Doubs Bourgogne-Franche-Comté +33 9 77 57 39 58  cure-st-luc@diocesebm.fr

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English : Visite libre Église du Sacré-Cœur d’Audincourt

L’événement Visite libre Église du Sacré-Cœur d’Audincourt Audincourt a été mis à jour le 2026-06-10 par OFFICE DE TOURISME DU PAYS DE MONTBELIARD

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