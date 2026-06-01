Soirée Jeux de Sociétés avec l’asso Extension Tiers Lieu Le 5 Audincourt
Soirée Jeux de Sociétés avec l’asso Extension Tiers Lieu Le 5 Audincourt vendredi 19 juin 2026.
Audincourt
Soirée Jeux de Sociétés avec l’asso Extension
Tiers Lieu Le 5 5 Rue Louis Pasteur Audincourt Doubs
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-19
fin : 2026-06-19
Date(s) :
2026-06-19
On éteint les écrans et on rallume le plaisir de jouer ensemble ! Découvrez des pépites ludiques et revisitez les classiques dans une ambiance 100% conviviale. Le seul risque ? Ne plus vouloir rentrer et jouer jusqu’au bout de la nuit ! .
Tiers Lieu Le 5 5 Rue Louis Pasteur Audincourt 25400 Doubs Bourgogne-Franche-Comté lesenracinesaudincourt@gmail.com
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L’événement Soirée Jeux de Sociétés avec l’asso Extension Audincourt a été mis à jour le 2026-06-02 par OFFICE DE TOURISME DU PAYS DE MONTBELIARD
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