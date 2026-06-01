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Soirée Jeux de Sociétés avec l’asso Extension Tiers Lieu Le 5 Audincourt

Soirée Jeux de Sociétés avec l’asso Extension Tiers Lieu Le 5 Audincourt vendredi 19 juin 2026.

Lieu : Tiers Lieu Le 5

Adresse : 5 Rue Louis Pasteur

Ville : 25400 Audincourt

Département : Doubs

Début : vendredi 19 juin 2026

Fin : vendredi 19 juin 2026

Tarif :

Audincourt

Soirée Jeux de Sociétés avec l’asso Extension

Tiers Lieu Le 5 5 Rue Louis Pasteur Audincourt Doubs

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-19
fin : 2026-06-19

Date(s) :
2026-06-19

On éteint les écrans et on rallume le plaisir de jouer ensemble ! Découvrez des pépites ludiques et revisitez les classiques dans une ambiance 100% conviviale. Le seul risque ? Ne plus vouloir rentrer et jouer jusqu’au bout de la nuit !   .

Tiers Lieu Le 5 5 Rue Louis Pasteur Audincourt 25400 Doubs Bourgogne-Franche-Comté   lesenracinesaudincourt@gmail.com

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English :

L’événement Soirée Jeux de Sociétés avec l’asso Extension Audincourt a été mis à jour le 2026-06-02 par OFFICE DE TOURISME DU PAYS DE MONTBELIARD

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