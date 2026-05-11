Concert sur le parvis de l’église du Sacré-coeur Eglse du Sacré-coeur Audincourt

Audincourt

Concert sur le parvis de l’église du Sacré-coeur

Eglse du Sacré-coeur 3 Rue de Pauvrement Audincourt Doubs

Tarif : – – EUR

Gratuit

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-07 20:00:00

fin : 2026-06-07 21:30:00

Date(s) :

2026-06-07

Alex Saxman & Claire Litzler en concert

Le temps d’une soirée, la chanteuse, pianiste et percussionniste Claire Litzler et le saxophoniste Alex Saxman investissent le parvis de l’église du Sacré-Cœur pour un moment musical placé sous le signe du partage et de la convivialité.

À travers un répertoire mêlant compositions originales et reprises revisitées, le duo explore une large palette d’influences et d’ambiances musicales, entre douceur, énergie et improvisation.

Une parenthèse musicale en plein air à savourer librement, dans un cadre chaleureux et intimiste.

Entrée libre participation au chapeau .

Eglse du Sacré-coeur 3 Rue de Pauvrement Audincourt 25400 Doubs Bourgogne-Franche-Comté +33 6 85 13 51 73 engrenages.artistiques@gmail.com

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English : Concert sur le parvis de l’église du Sacré-coeur

L’événement Concert sur le parvis de l’église du Sacré-coeur Audincourt a été mis à jour le 2026-05-11 par OFFICE DE TOURISME DU PAYS DE MONTBELIARD