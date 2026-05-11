Concert sur le parvis de l’église du Sacré-coeur Eglse du Sacré-coeur Audincourt
Concert sur le parvis de l’église du Sacré-coeur Eglse du Sacré-coeur Audincourt dimanche 7 juin 2026.
Audincourt
Concert sur le parvis de l’église du Sacré-coeur
Eglse du Sacré-coeur 3 Rue de Pauvrement Audincourt Doubs
Tarif : – – EUR
Gratuit
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-07 20:00:00
fin : 2026-06-07 21:30:00
Date(s) :
2026-06-07
Alex Saxman & Claire Litzler en concert
Le temps d’une soirée, la chanteuse, pianiste et percussionniste Claire Litzler et le saxophoniste Alex Saxman investissent le parvis de l’église du Sacré-Cœur pour un moment musical placé sous le signe du partage et de la convivialité.
À travers un répertoire mêlant compositions originales et reprises revisitées, le duo explore une large palette d’influences et d’ambiances musicales, entre douceur, énergie et improvisation.
Une parenthèse musicale en plein air à savourer librement, dans un cadre chaleureux et intimiste.
Entrée libre participation au chapeau .
Eglse du Sacré-coeur 3 Rue de Pauvrement Audincourt 25400 Doubs Bourgogne-Franche-Comté +33 6 85 13 51 73 engrenages.artistiques@gmail.com
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English : Concert sur le parvis de l’église du Sacré-coeur
L’événement Concert sur le parvis de l’église du Sacré-coeur Audincourt a été mis à jour le 2026-05-11 par OFFICE DE TOURISME DU PAYS DE MONTBELIARD
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