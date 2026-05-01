Concert Hommage à Jean Ferrat et Louis Aragon à l’Eglise du Sacré-Coeur Eglise du Sacre-Coeur Audincourt

Audincourt

Concert Hommage à Jean Ferrat et Louis Aragon à l’Eglise du Sacré-Coeur

Eglise du Sacre-Coeur 3 Rue de Pauvrement Audincourt Doubs

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-30 20:30:00

fin : 2026-05-30 22:00:00

Date(s) :

2026-05-30

Concert de Graffiti Hommage à Jean Ferrat et Louis Aragon

Le groupe Graffiti rend hommage à deux figures majeures de la chanson et de la poésie françaises Jean Ferrat et Louis Aragon.

Composé de huit musiciens et chanteurs passionnés, le collectif partage depuis plusieurs années son amour des grandes voix de la chanson française Ferrat, Brel, Brassens, Ferré, Moustaki, Le Forestier, Chelon et bien d’autres encore.

Animé par la volonté de faire vivre ce patrimoine musical intemporel, Graffiti revisite ces chansons avec sensibilité et authenticité. À travers des arrangements musicaux originaux, le groupe redonne toute leur force aux textes et aux mélodies qui ont marqué des générations.

Ce spectacle consacré à Jean Ferrat est une invitation à redécouvrir l’univers de l’Ardéchois , dans un hommage sincère, respectueux et profondément habité. Sans imitation ni artifice, Graffiti fait revivre ces œuvres immortelles avec émotion, poésie et passion.

Un moment musical empreint de nostalgie, de rêverie et d’amour de la chanson française. .

Eglise du Sacre-Coeur 3 Rue de Pauvrement Audincourt 25400 Doubs Bourgogne-Franche-Comté +33 6 85 13 51 73 engrenages.artistiques@gmail.com

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English : Concert Hommage à Jean Ferrat et Louis Aragon à l’Eglise du Sacré-Coeur

L’événement Concert Hommage à Jean Ferrat et Louis Aragon à l’Eglise du Sacré-Coeur Audincourt a été mis à jour le 2026-05-11 par OFFICE DE TOURISME DU PAYS DE MONTBELIARD