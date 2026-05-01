Jeux de relations authentiques Tiers lieu Le 5 Audincourt
Jeux de relations authentiques Tiers lieu Le 5 Audincourt jeudi 21 mai 2026.
Audincourt
Jeux de relations authentiques
Tiers lieu Le 5 5 Rue Louis Pasteur Audincourt Doubs
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-21
fin : 2026-05-21
Date(s) :
2026-05-21
Durant cette soirée de jeux relationnels, vous découvrirez de nouvelles façons ludiques de se connecter avec vous mêmes et les autres. Vous aurez l’occasion d’explorer votre zone de confort, d’interagir avec authenticité et de libérer des peurs dans un environnement sécuritaire et respectueux. Attention, les jeux proposés ne sont pas accessibles aux enfants. Il ne sera plus possible d’entrer après l’heure de début. 30 personnes maxi.
Gratuit sur réservation https://www.helloasso.com/associations/les-enracines/evenements/jeux-de-relation-authentiques .
Tiers lieu Le 5 5 Rue Louis Pasteur Audincourt 25400 Doubs Bourgogne-Franche-Comté lesenracinesaudincourt@gmail.com
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English : Jeux de relations authentiques
L’événement Jeux de relations authentiques Audincourt a été mis à jour le 2026-04-28 par OFFICE DE TOURISME DU PAYS DE MONTBELIARD
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