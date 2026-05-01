Jeux de relations authentiques Tiers lieu Le 5 Audincourt

Audincourt

Jeux de relations authentiques

Tiers lieu Le 5 5 Rue Louis Pasteur Audincourt Doubs

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-21

fin : 2026-05-21

Date(s) :

2026-05-21

Durant cette soirée de jeux relationnels, vous découvrirez de nouvelles façons ludiques de se connecter avec vous mêmes et les autres. Vous aurez l’occasion d’explorer votre zone de confort, d’interagir avec authenticité et de libérer des peurs dans un environnement sécuritaire et respectueux. Attention, les jeux proposés ne sont pas accessibles aux enfants. Il ne sera plus possible d’entrer après l’heure de début. 30 personnes maxi.

Gratuit sur réservation https://www.helloasso.com/associations/les-enracines/evenements/jeux-de-relation-authentiques .

Tiers lieu Le 5 5 Rue Louis Pasteur Audincourt 25400 Doubs Bourgogne-Franche-Comté lesenracinesaudincourt@gmail.com

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English : Jeux de relations authentiques

L’événement Jeux de relations authentiques Audincourt a été mis à jour le 2026-04-28 par OFFICE DE TOURISME DU PAYS DE MONTBELIARD