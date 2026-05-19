Fête de la musique à Audincourt Site Japy Audincourt
Fête de la musique à Audincourt Site Japy Audincourt samedi 6 juin 2026.
Audincourt
Fête de la musique à Audincourt
Site Japy 7 allée de la filature Audincourt Doubs
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-06
fin : 2026-06-07
Date(s) :
2026-06-06
Quoi de plus logique pour une association musicale que de terminer sa saison par une fête autour de la musique.
L’Harmonie Municipale d’Audincourt organise sur le site Japy son week-end intitulé 1,2,3… Musique les samedi 6 et dimanche 7 juin 2026.
Sous le soleil de la Guinguette de l’île aux oiseaux ou à l’abri de la salle de La Filature, en fonction de la météo, nous vous proposons de venir écouter les groupes qui se produiront de 17H à 23H le samedi et de 11H30 à 17H30 le dimanche.
Pour vous permettre de profiter de l’intégralité des prestations musicales, vous pourrez profiter de la buvette et de la restauration préparée par nos bénévoles (couscous, saucisses, frites, crêpes, cannelés). .
Site Japy 7 allée de la filature Audincourt 25400 Doubs Bourgogne-Franche-Comté +33 6 63 09 55 36 hma@sfr.fr
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English : Fête de la musique à Audincourt
L’événement Fête de la musique à Audincourt Audincourt a été mis à jour le 2026-05-19 par OFFICE DE TOURISME DU PAYS DE MONTBELIARD
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