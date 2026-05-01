Concert Tchik Tchik Cyrilik Tiers Lieu Le 5 Audincourt
Concert Tchik Tchik Cyrilik Tiers Lieu Le 5 Audincourt samedi 30 mai 2026.
Audincourt
Concert Tchik Tchik Cyrilik
Tiers Lieu Le 5 5 Rue Louis Pasteur Audincourt Doubs
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-30
fin : 2026-05-30
Date(s) :
2026-05-30
Musicien nomade, Tchik Tchik Cyrilik traverse les rythmes et mélodies du monde, des Balkans à l’Amérique latine, qu’il mêle aux sons actuels dans des collages sonores uniques. En solo, il dialogue avec ses percussions et son sampler pour créer un espace culturel sans frontières, vibrant et partagé. Son troisième album, Digital Passport, prolonge ce voyage avec un métissage musical brûlant, oscillant entre drum & bass, hip-hop, ska ou rock. Lien de réservation https://www.helloasso.com/associations/les-enracines/evenements/concert-tchik-tchik-cyrilik .
Tiers Lieu Le 5 5 Rue Louis Pasteur Audincourt 25400 Doubs Bourgogne-Franche-Comté lesenracinesaudincourt@gmail.com
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English : Concert Tchik Tchik Cyrilik
L’événement Concert Tchik Tchik Cyrilik Audincourt a été mis à jour le 2026-04-28 par OFFICE DE TOURISME DU PAYS DE MONTBELIARD
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