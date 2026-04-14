LA TOURNEE DU FACTEUR, Le Bureau, Audincourt
LA TOURNEE DU FACTEUR, Le Bureau, Audincourt dimanche 31 mai 2026.
LA TOURNEE DU FACTEUR Dimanche 31 mai, 09h00 Le Bureau Doubs
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-05-31T09:00:00+02:00 – 2026-05-31T19:00:00+02:00
Fin : 2026-05-31T09:00:00+02:00 – 2026-05-31T19:00:00+02:00
Vous avez conservé votre bicyclette d’antan ? Vous êtes nostalgique de la mode du siècle dernier ? Costumez-vous, enfourchez votre vélo et rejoignez-nous pour une rétro-balade.
Vous remonterez le temps et rencontrerez, accompagnés de notre facteur, des personnalités qui ont fait l’histoire du Pays de Montbéliard :- Fernand Léger (Audincourt) – Olivier Calame (Dasle) – Les frères Japy (Fesches Le Châtel) – Le caporal Peugeot (Etupes) – Lou Blazer (Montbéliard).
Emportez votre panier repas.
Il n’est pas nécessaire d’avoir un vieux vélo ou de se costumer pour participer
En partenariat avec Pays Montbéliard Agglomération
Circuit vélo de 25 km.
Durée : journée.
Départ : 9h30 ancienne gare d’Audincourt (Restaurant Le Bureau)
Réservation :
https://reservation.agglo-montbeliard.fr/…/606229-la…
Le Bureau 91 avenue de la Gare Audincourt 25400 Gare-Naille-Arbletiers-Cantons Doubs Bourgogne-Franche-Comté [{« type »: « email », « value »: « montbeliard@fub.fr »}] [{« link »: « https://reservation.agglo-montbeliard.fr/…/606229-la »}]
Avec le service Patrimoine de P.M.A., balade « vintage » à vélo commentée autour des personnages célèbres du Pays de Montbéliard
PAYS MONTBELIARD AGGLOMERATION
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