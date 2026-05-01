Théatre: J’irai chanter du Brahms dans un supermarché Audincourt
Théatre: J’irai chanter du Brahms dans un supermarché Audincourt samedi 16 mai 2026.
Audincourt
Théatre: J’irai chanter du Brahms dans un supermarché
Tiers Lieu Le 5 Audincourt Doubs
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-16
fin : 2026-05-16
Date(s) :
2026-05-16
Porte´e par un texte mordant et poe´tique de Serge Mascaro, cette pie`ce est une come´die satirique qui explore les injonctions de la re´ussite, les faux-semblants, et la soif de liberte´ enfouie en chacun de nous. Un voyage dro^le, e´mouvant et percutant dans le supermarche´ de nos existences modernes. Lien de réservation https://www.helloasso.com/associations/les-enracines/evenements/theatre-j-irai-chanter-du-brahms-dans-un-supermarche .
Tiers Lieu Le 5 Audincourt 25400 Doubs Bourgogne-Franche-Comté lesenracinesaudincourt@gmail.com
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English : Théatre: J’irai chanter du Brahms dans un supermarché
L’événement Théatre: J’irai chanter du Brahms dans un supermarché Audincourt a été mis à jour le 2026-04-28 par OFFICE DE TOURISME DU PAYS DE MONTBELIARD
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