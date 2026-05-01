Audincourt

Théatre: J’irai chanter du Brahms dans un supermarché

Tiers Lieu Le 5 Audincourt Doubs

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-16

fin : 2026-05-16

Date(s) :

2026-05-16

Porte´e par un texte mordant et poe´tique de Serge Mascaro, cette pie`ce est une come´die satirique qui explore les injonctions de la re´ussite, les faux-semblants, et la soif de liberte´ enfouie en chacun de nous. Un voyage dro^le, e´mouvant et percutant dans le supermarche´ de nos existences modernes. Lien de réservation https://www.helloasso.com/associations/les-enracines/evenements/theatre-j-irai-chanter-du-brahms-dans-un-supermarche .

Tiers Lieu Le 5 Audincourt 25400 Doubs Bourgogne-Franche-Comté lesenracinesaudincourt@gmail.com

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English : Théatre: J’irai chanter du Brahms dans un supermarché

L’événement Théatre: J’irai chanter du Brahms dans un supermarché Audincourt a été mis à jour le 2026-04-28 par OFFICE DE TOURISME DU PAYS DE MONTBELIARD