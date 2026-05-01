Préparer l’éclipse solaire du 12 Août 2026 La sportive Audincourt
Préparer l’éclipse solaire du 12 Août 2026 La sportive Audincourt jeudi 21 mai 2026.
Audincourt
Préparer l’éclipse solaire du 12 Août 2026
La sportive 22B Rue de Champagne Audincourt Doubs
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-21
fin : 2026-05-21
Date(s) :
2026-05-21
L’éclipse solaire du 12 août 2026 un spectacle céleste à ne pas manquer
Le 12 août 2026, une éclipse solaire totale traversera une partie de l’Europe, offrant un spectacle rare et fascinant. Ce phénomène, où la Lune s’interpose entre la Terre et le Soleil, plongeant certaines régions dans l’obscurité en plein jour, est une occasion unique d’observer la couronne solaire et de vivre une expérience astronomique inoubliable.
Pourquoi cette éclipse est-elle spéciale ?
Visibilité Elle sera visible en Espagne, en Islande, et partiellement en France (90 à 99%).
Durée Jusqu’à 2 minutes et 18 secondes de totalité dans certaines zones.
Préparons-nous ensemble
Comment observer en toute sécurité ?
Quels sont les meilleurs lieux en France et en Espagne pour l’admirer ?
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La sportive 22B Rue de Champagne Audincourt 25400 Doubs Bourgogne-Franche-Comté +33 6 26 90 13 49
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English : Préparer l’éclipse solaire du 12 Août 2026
L’événement Préparer l’éclipse solaire du 12 Août 2026 Audincourt a été mis à jour le 2026-04-28 par OFFICE DE TOURISME DU PAYS DE MONTBELIARD
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