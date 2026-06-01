Jam Session Scène Ouverte au 5 Tiers Lieu Le 5 Audincourt
Jam Session Scène Ouverte au 5 Tiers Lieu Le 5 Audincourt vendredi 12 juin 2026.
Audincourt
Jam Session Scène Ouverte au 5
Tiers Lieu Le 5 5 Rue Louis Pasteur Audincourt Doubs
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-12
fin : 2026-06-12
Date(s) :
2026-06-12
Improvisations, surprises et rencontres musicales. Le 5, où les talents se révèlent et le public trinque aux bonnes vibrations, devient le terrain de jeu des musiciens en herbe ou confirmés. Gratuit et sans chichis. .
Tiers Lieu Le 5 5 Rue Louis Pasteur Audincourt 25400 Doubs Bourgogne-Franche-Comté lesenracinesaudincourt@gmail.com
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English :
L’événement Jam Session Scène Ouverte au 5 Audincourt a été mis à jour le 2026-06-02 par OFFICE DE TOURISME DU PAYS DE MONTBELIARD
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