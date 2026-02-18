Animations du patrimoine Mémoires d’outre-tombe Rue Raoul Follereau Audincourt
Rue Raoul Follereau Cimetière nord d'Audincourt Audincourt Doubs
Gratuit
Début : 2026-05-10 09:30:00
2026-05-10
Le Printemps des cimetières vous invite à explorer le patrimoine des jardins de pierre. Pour sa 11ᵉ édition, partez à la découverte du plus ancien cimetière d’Audincourt, qui abrite les tombes de nombreuses familles d’industriels locaux et rappelle l’importance de la commune au cours des XIXᵉ et XXᵉ siècles.
En partenariat avec les services municipaux de la Ville d’Audincourt.
Animation proposée par Pays de Montbéliard Agglomération Service Animation du Patrimoine du Pays de Montbéliard. .
Rue Raoul Follereau Cimetière nord d'Audincourt Audincourt 25400 Doubs Bourgogne-Franche-Comté
