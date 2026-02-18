Animations du patrimoine Mémoires d’outre-tombe Rue Raoul Follereau Audincourt

Animations du patrimoine Mémoires d’outre-tombe

Cimetière nord d'Audincourt Audincourt

2026-05-10 09:30:00

2026-05-10

Le Printemps des cimetières vous invite à explorer le patrimoine des jardins de pierre. Pour sa 11ᵉ édition, partez à la découverte du plus ancien cimetière d’Audincourt, qui abrite les tombes de nombreuses familles d’industriels locaux et rappelle l’importance de la commune au cours des XIXᵉ et XXᵉ siècles.

En partenariat avec les services municipaux de la Ville d’Audincourt.

Réservation obligatoire

https://reservation.agglo-montbeliard.fr/

Animation proposée par Pays de Montbéliard Agglomération Service Animation du Patrimoine du Pays de Montbéliard.

Audincourt 25400 Doubs Bourgogne-Franche-Comté

