Vide grenier et concours de pétanque Bonlieu-sur-Roubion
Vide grenier et concours de pétanque Bonlieu-sur-Roubion dimanche 17 mai 2026.
Bonlieu-sur-Roubion
Vide grenier et concours de pétanque
Place Henri Gamet Bonlieu-sur-Roubion Drôme
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-17 08:00:00
fin : 2026-05-17 17:30:00
Date(s) :
2026-05-17
Découvrez le vide grenier et participer au concours de pétanque à Bonlieu-sur-Roubion !
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Place Henri Gamet Bonlieu-sur-Roubion 26160 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 7 59 64 11 12 comitedesfetesbsr@outlook.fr
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English :
Discover the garage sale and take part in the pétanque competition in Bonlieu-sur-Roubion!
L’événement Vide grenier et concours de pétanque Bonlieu-sur-Roubion a été mis à jour le 2026-04-17 par Montélimar Tourisme Agglomération