Bonlieu-sur-Roubion

Vide grenier et concours de pétanque

Place Henri Gamet Bonlieu-sur-Roubion Drôme

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-17 08:00:00

fin : 2026-05-17 17:30:00

Date(s) :

2026-05-17

Découvrez le vide grenier et participer au concours de pétanque à Bonlieu-sur-Roubion !

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Place Henri Gamet Bonlieu-sur-Roubion 26160 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 7 59 64 11 12 comitedesfetesbsr@outlook.fr

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English :

Discover the garage sale and take part in the pétanque competition in Bonlieu-sur-Roubion!

L’événement Vide grenier et concours de pétanque Bonlieu-sur-Roubion a été mis à jour le 2026-04-17 par Montélimar Tourisme Agglomération