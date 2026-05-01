Vide Grenier et exposition d’artistes locaux à Botcanou Tiers-lieu La Place des Ami.e.s Glomel

Glomel

Vide Grenier et exposition d’artistes locaux à Botcanou

Tiers-lieu La Place des Ami.e.s 7 Lieu-dit Botcanou Glomel Côtes-d’Armor

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-31 09:00:00

fin : 2026-05-31

Date(s) :

2026-05-31

Journée conviviale pour tous. Voici le moment de faire le tri de ce qui nous est encore utile ou pas, de ce qui peut convenir à d’autres ou pas…

Vente, troc, don, ou simple curiosité, tout est possible !

C’est aussi le moment de découvrir les projets du Tiers-lieu.

La Place des Ami.e.s proposera boissons et petite restauration adaptées à tous les choix alimentaires.

Org. La Place des Ami.e.s .

Tiers-lieu La Place des Ami.e.s 7 Lieu-dit Botcanou Glomel 22110 Côtes-d’Armor Bretagne +33 6 29 42 93 44

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English :

L’événement Vide Grenier et exposition d’artistes locaux à Botcanou Glomel a été mis à jour le 2026-04-30 par Office de tourisme du Kreiz Breizh