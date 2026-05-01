Vide Grenier et exposition d’artistes locaux à Botcanou Tiers-lieu La Place des Ami.e.s Glomel
Vide Grenier et exposition d’artistes locaux à Botcanou Tiers-lieu La Place des Ami.e.s Glomel dimanche 31 mai 2026.
Glomel
Vide Grenier et exposition d’artistes locaux à Botcanou
Tiers-lieu La Place des Ami.e.s 7 Lieu-dit Botcanou Glomel Côtes-d’Armor
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-31 09:00:00
fin : 2026-05-31
Date(s) :
2026-05-31
Journée conviviale pour tous. Voici le moment de faire le tri de ce qui nous est encore utile ou pas, de ce qui peut convenir à d’autres ou pas…
Vente, troc, don, ou simple curiosité, tout est possible !
C’est aussi le moment de découvrir les projets du Tiers-lieu.
La Place des Ami.e.s proposera boissons et petite restauration adaptées à tous les choix alimentaires.
Org. La Place des Ami.e.s .
Tiers-lieu La Place des Ami.e.s 7 Lieu-dit Botcanou Glomel 22110 Côtes-d’Armor Bretagne +33 6 29 42 93 44
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English :
L’événement Vide Grenier et exposition d’artistes locaux à Botcanou Glomel a été mis à jour le 2026-04-30 par Office de tourisme du Kreiz Breizh
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