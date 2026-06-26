Val d’Issoire

Vide-grenier et fête du village

Place de l’eglise Val d’Issoire Haute-Vienne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-02 08:00:00

fin : 2026-08-02 17:00:00

Date(s) :

2026-08-02

Vide-grenier et fête du village.

Animations diverses et musicales.

Possibilité de restauration sur place.

Entrée gratuite pour les visiteurs.

Une participation de 2 Euros par emplacement sera demandée aux exposants. .

Place de l’eglise Val d’Issoire 87330 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 6 26 52 24 44 heniquee@aol.com

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English : Vide-grenier et fête du village

L’événement Vide-grenier et fête du village Val d’Issoire a été mis à jour le 2026-06-26 par Terres de Limousin