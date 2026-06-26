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Vide-grenier et fête du village Val d’Issoire

Vide-grenier et fête du village Val d’Issoire

Vide-grenier et fête du village Val d’Issoire dimanche 2 août 2026.

Adresse
Place de l'eglise
Ville
87330 Val d'Issoire
Département
Haute-Vienne
Début
dimanche 2 août 2026
Fin
dimanche 2 août 2026
Heure de début
08:00:00
Tarif

Val d’Issoire

Vide-grenier et fête du village

Place de l’eglise Val d’Issoire Haute-Vienne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-02 08:00:00
fin : 2026-08-02 17:00:00

Date(s) :
2026-08-02

Vide-grenier et fête du village.
Animations diverses et musicales.
Possibilité de restauration sur place.
Entrée gratuite pour les visiteurs.
Une participation de 2 Euros par emplacement sera demandée aux exposants.   .

Place de l’eglise Val d’Issoire 87330 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 6 26 52 24 44  heniquee@aol.com

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English : Vide-grenier et fête du village

L’événement Vide-grenier et fête du village Val d’Issoire a été mis à jour le 2026-06-26 par Terres de Limousin