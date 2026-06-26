Vide-grenier et fête du village Val d’Issoire
Vide-grenier et fête du village Val d’Issoire dimanche 2 août 2026.
Val d’Issoire
Vide-grenier et fête du village
Place de l’eglise Val d’Issoire Haute-Vienne
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-02 08:00:00
fin : 2026-08-02 17:00:00
Date(s) :
2026-08-02
Vide-grenier et fête du village.
Animations diverses et musicales.
Possibilité de restauration sur place.
Entrée gratuite pour les visiteurs.
Une participation de 2 Euros par emplacement sera demandée aux exposants. .
Place de l’eglise Val d’Issoire 87330 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 6 26 52 24 44 heniquee@aol.com
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English : Vide-grenier et fête du village
L’événement Vide-grenier et fête du village Val d’Issoire a été mis à jour le 2026-06-26 par Terres de Limousin