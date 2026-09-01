Vide-grenier et foire artisanale Pré du Moulin Boulc

Informations pratiques

Boulc

Vide-grenier et foire artisanale

Pré du Moulin Place du village Boulc Drôme

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-27 08:00:00

fin : 2026-09-27 18:00:00

Date(s) :

2026-09-27

Traditionnel vide-grenier et marché artisanal de l’automne.

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Pré du Moulin Place du village Boulc 26410 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 72 24 16 41 boulcetc@gmail.com

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English :

Traditional fall yard sale and craft market.

L’événement Vide-grenier et foire artisanale Boulc a été mis à jour le 2026-09-02 par Office de Tourisme du Pays Diois