AGENDA · Boulc
Vide-grenier et foire artisanale Pré du Moulin Boulc
dimanche 27 septembre 2026 · Pré du Moulin · Boulc
Informations pratiques
Boulc
Vide-grenier et foire artisanale
Pré du Moulin Place du village Boulc Drôme
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-27 08:00:00
fin : 2026-09-27 18:00:00
Date(s) :
2026-09-27
Traditionnel vide-grenier et marché artisanal de l’automne.
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Pré du Moulin Place du village Boulc 26410 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 72 24 16 41 boulcetc@gmail.com
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English :
Traditional fall yard sale and craft market.
L’événement Vide-grenier et foire artisanale Boulc a été mis à jour le 2026-09-02 par Office de Tourisme du Pays Diois