Vide grenier et foire aux plants Ardenais
Vide grenier et foire aux plants Ardenais vendredi 1 mai 2026.
Ardenais
Vide grenier et foire aux plants
Ardenais Cher
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Vendredi 2026-05-01
fin : 2026-05-01
Date(s) :
2026-05-01
Une journée conviviale, entre trouvailles, gourmandises et nature, à partager en famille ou entre amis.
Flânez entre les stands du vide-grenier et partez à la chasse aux trésors objets anciens, curiosités et bonnes affaires vous attendent à chaque détour. Poursuivez votre balade au marché de producteurs et de créateurs, où saveurs locales et savoir-faire artisanal se rencontrent dans une ambiance chaleureuse. Enfin, laissez-vous inspirer par la foire aux plants, véritable paradis pour les amoureux du jardin, avec fleurs, arbustes et précieux conseils pour embellir vos espaces verts. Buvette et restauration sur place. .
Ardenais 18170 Cher Centre-Val de Loire +33 2 48 61 21 53
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English :
A convivial day of finds, delicacies and nature, to share with family and friends.
L’événement Vide grenier et foire aux plants Ardenais a été mis à jour le 2026-04-10 par OT CHATEAUMEILLANT