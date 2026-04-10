Ardenais

Vide grenier et foire aux plants

Ardenais Cher

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Vendredi 2026-05-01

fin : 2026-05-01

Date(s) :

2026-05-01

Une journée conviviale, entre trouvailles, gourmandises et nature, à partager en famille ou entre amis.

Flânez entre les stands du vide-grenier et partez à la chasse aux trésors objets anciens, curiosités et bonnes affaires vous attendent à chaque détour. Poursuivez votre balade au marché de producteurs et de créateurs, où saveurs locales et savoir-faire artisanal se rencontrent dans une ambiance chaleureuse. Enfin, laissez-vous inspirer par la foire aux plants, véritable paradis pour les amoureux du jardin, avec fleurs, arbustes et précieux conseils pour embellir vos espaces verts. Buvette et restauration sur place. .

Ardenais 18170 Cher Centre-Val de Loire +33 2 48 61 21 53

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English :

A convivial day of finds, delicacies and nature, to share with family and friends.

L’événement Vide grenier et foire aux plants Ardenais a été mis à jour le 2026-04-10 par OT CHATEAUMEILLANT