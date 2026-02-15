VIDE GRENIER ET LA FOIRE ARTISANALE Merville
VIDE GRENIER ET LA FOIRE ARTISANALE Merville dimanche 3 mai 2026.
VIDE GRENIER ET LA FOIRE ARTISANALE
Place de la République Merville Haute-Garonne
Tarif : 12 – 12 – EUR
12
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-03
fin : 2026-05-03
Date(s) :
2026-05-03
Chineurs et amateurs d’artisanat, ne manquez pas le grand vide-grenier et la foire artisanale de Merville !
Le dimanche 3 mai, les rues du village s’animeront au rythme des stands regorgeant de trésors à dénicher et de créations originales à découvrir. Une journée idéale pour flâner, chiner et profiter d’une ambiance conviviale. Tombola, buvette et restauration sur place. La journée sera accompagnée d’une exposition de voitures anciennes ! Réservez votre stand lors des permanences et venez partager cette belle fête populaire. 12 .
Place de la République Merville 31330 Haute-Garonne Occitanie videgrenier.merville@free.fr
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English :
Don’t miss Merville’s big garage sale and craft fair for china and craft enthusiasts!
L’événement VIDE GRENIER ET LA FOIRE ARTISANALE Merville a été mis à jour le 2026-02-13 par COMITE DEPARTEMENTAL DU TOURISME DE LA HAUTE-GARONNE