VIDE GRENIER ET LA FOIRE ARTISANALE

Place de la République Merville Haute-Garonne

Tarif : 12 – 12 – EUR

12

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-03

fin : 2026-05-03

Date(s) :

2026-05-03

Chineurs et amateurs d’artisanat, ne manquez pas le grand vide-grenier et la foire artisanale de Merville !

Le dimanche 3 mai, les rues du village s’animeront au rythme des stands regorgeant de trésors à dénicher et de créations originales à découvrir. Une journée idéale pour flâner, chiner et profiter d’une ambiance conviviale. Tombola, buvette et restauration sur place. La journée sera accompagnée d’une exposition de voitures anciennes ! Réservez votre stand lors des permanences et venez partager cette belle fête populaire. 12 .

Place de la République Merville 31330 Haute-Garonne Occitanie videgrenier.merville@free.fr

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English :

Don’t miss Merville’s big garage sale and craft fair for china and craft enthusiasts!

L’événement VIDE GRENIER ET LA FOIRE ARTISANALE Merville a été mis à jour le 2026-02-13 par COMITE DEPARTEMENTAL DU TOURISME DE LA HAUTE-GARONNE