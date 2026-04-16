Auvers-le-Hamon

Vide Grenier et Marché Artisanal

Le Bourg Auvers-le-Hamon Sarthe

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-01 09:00:00

fin : 2026-05-01 18:00:00

Date(s) :

2026-05-01

C’est la tradition à Auvers-le-Hamon le 1er mai c’est vide grenier et marché artisanal !

Cette manifestation, ouverte à tous, se déroule dans le centre du village . Possibilité de se restaurer sur place. Animations au programme. .

Le Bourg Auvers-le-Hamon 72300 Sarthe Pays de la Loire +33 2 43 95 31 13 mairie@auverslehamon.fr

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English :

It’s tradition in Auvers-le-Hamon: May 1st is a garage sale and craft market!

L’événement Vide Grenier et Marché Artisanal Auvers-le-Hamon a été mis à jour le 2026-04-16 par Bureau d’information touristique de Sablé-sur-Sarthe