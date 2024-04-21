Boucle Auversoise Auvers-le-Hamon Sarthe

Boucle Auversoise 72300 Auvers-le-Hamon Sarthe Pays de la Loire

Durée : Distance : 10000.0 Tarif :

Au départ de l’espace de Loisirs Philippe Jourdain, plan d’eau et petit parc animalier communal…

https://www.vallee-de-la-sarthe.com/fr   +33 2 43 95 00 60

English :

Starting from the Philippe Jourdain leisure area, a lake and a small communal animal park…

Deutsch :

Ausgehend vom Freizeitpark Philippe Jourdain, Wasserfläche und kleiner kommunaler Tierpark…

Italiano :

A partire dal centro ricreativo Philippe Jourdain, un lago e un piccolo parco animali comune…

Español :

A partir del centro de ocio Philippe Jourdain, un lago y un pequeño parque de animales comunitario…

Cet itinéraire a été mise à jour le 2024-04-21 par eSPRIT Pays de la Loire