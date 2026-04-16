Fête des 3 Rivières Auvers-le-Hamon
Fête des 3 Rivières Auvers-le-Hamon samedi 9 mai 2026.
Auvers-le-Hamon
Fête des 3 Rivières
Plan d’Eau Auvers-le-Hamon Sarthe
Tarif : 10 – 10 – EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-09 07:00:00
fin : 2026-05-10
Date(s) :
2026-05-09 2026-05-10
Journées autour de la pêche
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Plan d’Eau Auvers-le-Hamon 72300 Sarthe Pays de la Loire +33 2 43 95 31 13 mairie@auverslehamon.fr
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English :
Fishing days
L’événement Fête des 3 Rivières Auvers-le-Hamon a été mis à jour le 2026-04-16 par OT Vallée de la Sarthe
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