Auvers-le-Hamon

Fête des 3 Rivières

Plan d’Eau Auvers-le-Hamon Sarthe

Tarif : 10 – 10 – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-09 07:00:00

fin : 2026-05-10

Date(s) :

2026-05-09 2026-05-10

Journées autour de la pêche

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Plan d’Eau Auvers-le-Hamon 72300 Sarthe Pays de la Loire +33 2 43 95 31 13 mairie@auverslehamon.fr

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English :

Fishing days

L’événement Fête des 3 Rivières Auvers-le-Hamon a été mis à jour le 2026-04-16 par OT Vallée de la Sarthe